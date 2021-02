Otužovanie pre zdravie

Pravidelným otužovaním v ľadovej vode sa teší čoraz viac nadšencov zdravého životného štýlu a zima je najvhodnejším obdobím pre posilňovanie imunity.

Ponáranie sa do studenej vody zlepšuje srdečnú činnosť, upravuje zásobovanie krvou vnútorné orgány a mozog, aktivuje imunitný systém a napomáha intenzívnemu produkovaniu tepla v organizme. V mozgovej kôre sa produkuje hormón šťastia – endorfín, ktorý vytvára pocit spokojnosti, nárast životných síl, sviežosti a optimizmu. Preto sa hovorí, že otužilci majú veľa pozitívnej energie.

Poznatky z otužovania s Martou Holou zo Zlatých Moraviec

„ Moja hlavná motivácia bola zbaviť sa zimomravosti. Vždy som bola zababušená ako cibuľa, keď ma niekde ofúklo, hneď ma škriabalo v krku, nastúpili kloktadlá a pastilky. Moje začiatky s otužovaním bola chôdza po snehu naboso, každodenné bicyklovanie od skorej jari až do neskorej jesene, menej vrstiev obliekania. Otužovaniu sa venujem tretí rok a túto sezónu sa mi podarilo postupnými krokmi ponoriť do ľadovej vody rieky Žitavy niekoľkokrát do týždňa. Tečúca voda je naozaj veľmi studená, niekedy má iba 1 - 2 stupne. Pocity po vystúpení z vody sú príjemné, nárast vitality, radosti a chuti do života, dobrej nálady. Teší ma aj záujem okoloidúcich, je to obojstranne inšpiratívne, ohlasy sú pozitívne.“

Veľmi zaujímavé bolo moje stretnutie so známym slovenským otužilcom Štefanom Švecom z Hosťoviec, ktorý je členom Občianskeho združenia Ľadových medveďov spod Zobora.

"Už 20 rokov sa v zime kúpe v domácom bazéne, takmer každý víkend sa ponára do ľadových vôd slovenských jazier a riek. Zúčastňuje sa celoslovenských zrazov otužilcov a pravidelne trénuje v Nitre na Veľkej Hangócke. Počasie niekedy nepraje a je potrebné vysekávať alebo vypiľovať ľad.

Z vlastných skúseností otužovanie odporúča každému. Začínať treba postupne, pretože odrazu prekonať pocit veľkého chladu je veľmi ťažké. Keď si telo na takýto extrém zvykne, čoskoro nadobúda mladistvý vzhľad a stáva sa odolnejším. Ľadová voda lieči zápaly kĺbov a horúčkovité ochorenia. Chlad prispieva k elastickosti ciev ich gymnastikou, pokožka nepraská a spomaľuje sa jej starnutie. Neodporúča sa potápanie v ľadovej vode, pretože hlavu nemôžeme otužovať a jej podchladenie môže spôsobiť veľmi vážne zdravotné problémy. Rovnako je nebezpečné plávanie v ľadovej vode dlhšie ako 23 minút, ktoré už spôsobuje omrzliny a podchladenie celého tela.

Ako trénovaný otužilec vyskúšal 3 minútové zasypanie ľadom s cvičiteľom z Gerlachu. Vlani sa zúčastnil na Medzinárodných zimných plaveckých pretekoch v Slovinsku, kde bolo 1800 otužilcov z 37 krajín sveta a plával plece pri pleci s olympijským víťazom z Ruska. Plavecký zážitok má aj so Zoltánom Makaiom, ktorý preplával kanál La Manche. Budúci rok by sa chcel zúčastniť stretnutia otužilcov vo Fínsku."

Otužovanie nie je športová disciplína

A na záver pani Marta Holá dodáva, že nikdy netreba bez prípravy skúšať, čo vydrží organizmus v studenej vode. Odolnosť voči chladu sa dá zvyšovať len pravidelným a postupným tréningom. Ponorenie sa do ľadovej vody je úspech, pretože si to vyžaduje kus odvahy a vydržať v nej určitý čas je výkon. Odkedy otužujem, som zdravá.