Vernisážou výstavy autorky Patrície Žáčikovej pod názvom Už sme nažali, žitko naviazali Ponitrianske múzeum v Nitre usporiadalo aj tohto roku tradičné Dožinkové slávnosti v Mestskom múzeu v Zlatých Moravciach.

Siedmy ročník dožinkových slávnostností otvorili 26. augusta 2020 svojim vystúpením domáci Spevácky súbor Zlatomoravčianka a Folklórny súbor Rocháň zo Sľažian.

Po audiovizuálnej prezentácii žatevných prác v minulosti sa k návštevníkom prihovorila riaditeľka Ponitrianskeho múzea v Nitre Patrícia Žáčiková.

„Žatva bola najdôležitejším obdobím roka a vyvrcholením letných prác na poli. Tradičný obraz žatvy si už dnes vie málokto predstaviť a málokto ho zažil. Hospodár bol najspokojnejší, keď sa obilie z lánov pozvážalo do sýpok. Dobrý gazdovia vravievali, že zrno je dar boží, tak ako aj chlieb. Keď si naň nevieš zarobiť, nevieš si ani odkrojiť.

Na chlieb sa naozaj veľmi ťažko robilo. Kým sa ocitol voňavý a chrumkavý na stole, bola to dlhá cesta. Ale po úmornej lopote na poli končili žatevné práce dožinkovou slávnosťou. Výstavou by sme radi pripomenuli význam a hodnotu tvrdej žatevnej práce hospodára v minulosti. Je dôležité vážiť si chlieb a všetko, čo nám zem živiteľka dáva. Zároveň sme načreli do niektorých klenotníc, aby sme odhalili ich poklady.

Vďaka tomu na výstave uvidíte pracovné nástroje, hospodárske textílie, ale aj kuchynský riad, z ktorého ženci a žnice konzumovali poživeň na poliach. Všetky tieto klenoty sú z regiónu Požitavia a Tekova, ktoré pochádzajú z obdobia prelomu 19. a 20. storočia. Exponáty sú zo zbierkového fondu Ponitrianskeho múzea, ale aj od súkromných zberateľov. Od zanieteného mladého zberateľa, študenta etnológie Dávida Hudeca z Kozároviec a našej súkromnej rodinnej zbierky.

V ďalších dňoch výstavy, ktorá potrvá do 16. októbra 2020, sa budú pre návštevníkov múzea organizovať tvorivé dielne s ukážkou techniky tvorby dožinkového venca s možnosťou vyskúšať si manuálne zručnosti pri jeho zhotovovaní. a nielen spoznať, ale aj naučiť sa dávno zabudnuté archaizmy dialektu, ktoré sa viažu k tematike žatvy."

Výstavu dopĺňajú fotografie pána Milana Hlôšku so vzácnymi poslednými momentkami zo žatvy v minulosti z regiónu Tekova. Ďalšie fotografie sú od autorov Mária Žáčika a Patrície Žáčikovej, ktoré sú výsledkom lokálneho etnografického výskumu vo vybraných obciach v povodí Drevenice.

Vzácni hostia Dožiniek.

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Marián Kéry, primátor mesta ZM Dušan Husár, prednosta MsÚ ZM Marián Kováč, prednostka OÚ ZM Hana Kováčiková, poslanci Mestského zastupiteľstva ZM Marta Eckhartová a Erika Kukučková, starosta obce Beladice Mário Žáčik, starostka obce Nová Ves nad Žitavou Mária Korčoková, starosta obce Kozárovce Bystrík Ižold, riaditeľka ZŠ Skýcov Magdaléna Slezáková, programová manažérka MSKŠ Klaudia Ivanovičová a ďalší pozvaní hostia.

„Gazda náš gazda náš, vyjdi predo dvere, na znak žatvy skončenia ti veniec nesieme“

S týmito slovami aj spevom vstupovali ženci a žnice do príbytku gazdu a odovzdávali mu najvzácnejší chlieb v podobe dožinkového venca.

Primátorovi mesta Dušanovi Husárovi dožinkový veniec slávnostne odovzdali členovia FS Rocháň zo Sľažian.

Poďakovanie za úspešnú realizáciu výstavy.

„Za výber krásnych exponátov z depozitu múzea patrí bývalému riaditeľovi Ponitrianskeho múzea pánovi Antonovi Števkovi, lektorkám múzea pani Vierke Tomovej a Ivanke Valkovičovej a za všestrannú pomoc pri inštalácii výstavy aj Stanislavovi Šimkovi, Rudolfovi Dulajovi, za marketing a propagáciu výstavy Danielovi Blaškovi a Daniele Hrnčárovej, rovnako pánovi Bakajovi z KOS v Nitre za ozvučenie, FS Rocháň, pod vedením Beáty Karáčovej a SS Zlatomoravčianka s Vladimírom Rumankom.“

Partnermi výstavy boli Nitriansky samosprávny kraj, Ponitrianske múzeum v Nitre, fotograf Milan Hlôška, Dávid Hudec – Dom ľudovej kultúry Kozárovce, Ester Vavrová a Mário Žáčik.

fotocopyrightantonkaiser