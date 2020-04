Organizovanie turistických podujatí Mestskou organizáciou KST Zlaté Moravce má dlhodobú tradíciu. Patria k nim aj spomienky na množstvo tých najatraktívnejších vysokohorských výstupov na vrcholy hôr vo Vysokých Tatrách.

Kôprovský štít je prvý výrazný vrchol v rázsoche Kriváňa a jeden z ôsmych tatranských štítov, na ktorý možno vystúpiť bez horského vodcu TANAPu. Obľúbená celodenná vysokohorská túra si získala popularitu pre menšiu náročnosť výstupu na vrchol bez potreby technických pomôcok pri prekonávaní skalnatých polí.

Výstup z Popradského plesa

Na horský velikán som sa vybral z Popradského plesa 14. augusta 1999 s turistami MsO KST Zlaté Moravce, kedy sa konal Národný výstup na Kriváň. Časť turistov v tento deň absolvovalo výstup na populárne Rysy a Kôprovský štít z rázcestia nad Žabím potokom. Modro značkovaný chodník z rázcestia pokračoval Mengusovskou dolinou najskôr kosodrevinou a po skalách náročným stúpaním k Hincovmu potoku.

Mengusovská dolina

Kamenistá cesta viedla strmými, ale krátkymi serpentínami trávnatým úbočím do Hincovej kotlinky a vlnitým terénom až k južnému brehu priezračnej vody Veľkého Hincovho plesa (1 945 m), ktoré je najväčším a najhlbším plesom Vysokých Tatier a Slovenska. Prvými výhľadmi z hory som sa pokochal až po strmom a namáhavom výstupe do Vyšného Kôprovského sedla (2 180 m) na žulový hrebeň Hrubej hory a do záveru Hincovej doliny.

Vyšné Kôprovské sedlo

Hora krásnych výhľadov

Záverečný výstup na vrchol Kôprovského štítu (2 363 m) viedol červeným turistickým chodníkom po sutinovom úbočí hory. Za pekného počasia ponúka naozaj nádherné výhľady na niekoľko horských velikánov. Vyšné a Nižné Temnosmerečinske pleso s dvoma krásnymi plesami obklopenými hradbou skalnatých hrebeňov hôr, Veľké Hincovo pleso, nad ktorým sa vypína Vysoká (2 547 m), pleso Zadni Staw Polski a severným smerom na bariéru pohraničných štítov. Na západe hora ponúkala pekný výhľad aj na nanavštevovanejší tatranský vrchol Rysy (2 499 m), ako aj do hlbokých tatranských dolín.

Kôprovský štít

Vysoké Tatry

Július Andráši a kolektív