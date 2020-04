Vysokohorský prechod Západnými Tatrami v roku 1993 je ďalšou spomienkou na turistické podujatie organizované bývalým Klubom slovenských turistov pri Telovýchovnej jednote Calex Zlaté Moravce.

Vysokohorské turistické podujatia v Západných Tatrách so zvyškami snehu ešte aj v letných mesiacoch predstavujú náročné horolezecké výstupy s charakterom prvého stupňa obťažnosti.

Roháčska dolina

Prvý deň v Roháčoch po prenocovaní v Zuberci 18. júna 1993 sme sa vydali v skorých ranných hodinách na hrebeň Baníkova, najmohutnejší skalný útvar Západných Tatier. Na jeho hrebeň vedie značkovaný chodník z asfaltovej cesty Roháčskej doliny lokalitou Adamcuľa do tesnej blízkosti Roháčskeho vodopádu a pokračuje kosodrevinou Spálenej doliny striedavo širokým dnom doliny a úpätím svahov Spálenej. K plytkým kaskádam Roháčskych plies sa dá dostať po značkovanej trase od bývalej Ťatliakovej chaty.

Ťatliakova chata a pamätník Jána Ťatliaka /1876 - 1946/, zaslúženého pracovníka mesta, predsedu KČST v Dolnom Kubíne aj nestora oravskej a slovenskej turistiky. Štyri Roháčske plesá, ku ktorým vedie značkovaná trasa s náučným chodníkom, aj celá oblasť so Smutnou dolinou je Štátnou prírodnou rezerváciou s chráneným alpským charakterom prírody.

Roháčske pleso

Veternica

Skriniarky

Baníkovské sedlo

Na hrebeni Baníkova

Po prechode strmým Spáleným žľabom sme vystúpili na Predný Salatín, vrchol Brestovej (1 902 m) a Salatín (2 047 m). Cesta ďalej pokračovala exponovaným lezeckým úsekom Skriniarky na Spálenú trávnatým hrebeňom a menej náročným prevýšením sme vystúpili na vrchol Pachoľaťa (2 166 m). Otvorili sa nám krásne výhľady na o niečo vyšší Baníkov (2 178 m) a všetky svetové strany s typickým pohľadom na Ľadovcový kotol, ktorý vytvárajú juhovýchodné svahy hory a severozápadné svahy Troch kôp. Do Baníkovského sedla (2 045 m) sme zostúpili strmým kamenistým úsekom a Spálenou dolinou do Roháčskej doliny.

Ťatliakove jazierko

Prechod Ostrým Roháčom

Na vysokohorské výstupy v Západných Tatrách naša túra pokračovala nasledujúci deň značkovaným chodníkom od bývalej Ťatliakovej chaty. Na hrebeň Roháčov sme sa vydali Látanou dolinou a traverzou do sedla Zábraď (1659 m) s peknými výhľadmi na Osobitú, strmými úsekmi hrebeňa na vrchol Rákoňa a po štátnej hranici s Poľskom vystúpili na Volovec (2063 m). Po zostupe do Jamnického sedla nás čakal posledný úsek výstupu na Ostrý Roháč (2 064 m), strážcu Západných Tatier, ktorý patrí do skupiny najkrajších štítov v pohorí spolu s Plačlivým a Volovcom. Pekné počasie nám ponúkalo nevšedné výhľady na Osobitú, Zverovku a do priepastí Smutnej, Roháčskej a Jamnickej doliny.

Výstup na Rákoň

V Jamnickom sedle

Ostrý Roháč

Celý úzky hrebeň Roháčov charakterizuje množstvo sutín, skalných štrbín, neschodných balvanov a žulových platní zabezpečený reťazami. Z mierne stúpajúceho svahu sme pokračovali výstupom na Plačlivé a jeho širokým chrbtom do Smutného sedla. Z hrebeňa Roháčov, ktorý pokračuje na Tri kopy, Hrubú kopu a Baníkov sú pekné výhľady aj na juhovýchodné svahy Baníkova a severozápadné svahy Troch kôp, ktoré vytvárajú typický Ľadovcový kotol.

Pri zostupe do Roháčskej doliny sme sa nakoniec pokochali krásou Roháčskeho vodopádu.

Spätný pohľad na Ostrý Roháč

Ľadovcový kotol

Pred výstupom na Tri kopy

Návšteva Múzea oravskej dediny

Po náročných výstupoch na hrebene hôr Západných Tatier sme navštívili aj rázovitú obec Zuberec s Múzeom oravskej dediny na poľane Brestová, ktorý je jeden z najkrajších slovenských skanzenov oravskej kultúry so zaujímavou architektúrou zrubových domov.

Turistickú akciu v Západných Tatrách Roháčoch podporila obchodná firma CONET s.r.o. Vráble.

Kostol sv. Alžbety z 15. storočia

Baroková zvonica z druhej polovice 19. storočia

Roháče

