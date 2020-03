Vysokohorský výstup na dominantu Vysokých Tatier v roku 1991 je už iba spomienkou na jednu z krásnych turistických podujatí organizovaných bývalým Klubom slovenských turistov pri Telovýchovnej jednote Calex Zlaté Moravce.

Batizovský žľab

Cieľom prvého dňa nášho pobytu vo Vysokých Tatrách 20. septembra 1991, pred výstupom na majestátny Gerlachovský štít, bolo ubytovať sa v horskom hoteli Sliezsky dom. Patrila k nemu aj kondičná túra k horskému hotelu, ktorá viedla zo Starého Smokovca cez Hrebienok Tatranskou magistrálou kosodrevinovým pásmom, ponad Slavkovské pleso a Sennú kopu k Velickému plesu s rázcestím pod Slavkovským štítom.

Gerlach zahalený do ťažkých mračien

Ráno po daždivej noci tatranský velikán nás vítal zahalený do ťažkých nevľúdnych mračien. Pekný deň nám sľubovali iba ťažko sa predierajúce prvé slnečné lúče nad Velickou dolinou. Priaznivejšie počasie hneď zrána vládlo iba na opačnej strane Gerlachu, kam sme sa nakoniec vydali úbočím Kotlového štítu a Suchého vrchu až do ústia kamenistej Batizovskej doliny. Už za bývalej ČSFR výstup na Gerlach bol povolený len s horským vodcom. Viedli nás dvaja horskí vodcovia TANAPu, Dominik Michalík a Ladislav Kync.

Vstup do Velickej doliny

Výstup z Batizovskej doliny

Cesta dolinou viedla nad pochmúrnym Batizovským plesom, obklopený protiľahlým masívom hory Končistá, po šmykľavých skalách s potôčikmi topiaceho sa snehu. Nad zmrznutými žulovými bralami Zadného Gerlachu sa čoskoro objavili slnečné lúče, ktoré zvestovali pekné počasie. Pod jeho úpätím cesta pokračovala najťažším úsekom po železných stúpačkách Batizovskou próbou. Z prvých nádherných výhľadov na tatranské štíty sme sa pokochali už z Batizovského žľabu. Najpôsobivejší bol na mohutný masív Končistej zahalený poslednými zvyškami valiacej sa hmly z Velickej doliny. Zasnežený Batizovský žľab nás nakoniec doviedol na rozoklanú plošinu Gerlachovského štítu.

Končistá

Batizovské pleso

Zadný Gerlach

Batizovská próba

Batizovský žľab

Zážitok na celý život

Gerlachovský štít (2655 m) bol hostiteľom nádherného počasia s neopakovateľnými výhľadmi do nedozerných diaľav. Upútal nás najmä krásou Pyšného, Lomnického a Ľadového štítu s panorámou výhľadov aj na hrebeň Belianskych Tatier ponorený v oblakoch. Krásne slnečné počasie nám doprialo potešiť sa výhľadmi aj na známy Gerlachovský kotol a Kotlový štít, kam pokračuje hrebeň z Gerlachu. Z histórie je známe výškové prvenstvo Gerlachu nad okolitými končiarmi, ktoré dokázal barometrickými meraniami jelšavský lesník Ľudovít Greiner v roku 1838. Dovtedy sa považovali za najvyššie Kriváň, Lomnický a Ľadový štít.

Pohľad do Velickej doliny

Ľadový, Pyšný a Lomnický štít v oblakoch

Gerlachovský kotol

Výstup na Gerlach, je jeden z najkrajších a najobľúbenejších výstupov vo Vysokých Tatrách práve pre svoju výšku a nádhernú scenériu výhľadov. Výstup na horu absolvovali: Miroslav Valkovič, Vladimír Holečka, Vincent Meňhart, Miroslav Šabík, Miroslav Krnáč, Jozef Hajnovič, Miroslav Korytár, Vojtech Truchlík a Anton Kaiser. Po zaspievaní slovenskej štátnej hymny sme sa rozlúčili s kráľom Tatier a zostúpili do Batizovskej doliny. Nádhernú vysokohorskú túru s nezabudnuteľnými zážitkami sme ukončili vo Vyšných Hágoch.

Gerlach

Fotografie sú zdigitalizované z diapozitívov