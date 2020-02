Čertov vrch bol kedysi miestom rušnej ťažby andezitu, ktorá po sebe zanechala hlboké rozvaliny zeme a málo známu atrakciu Pohronského Inovca.

Hora obklopená vinicami so starobylým židovským cintorínom bola v minulosti aj známou rekreačnou oblasťou, kam vedie dodnes zo Žitavian k bývalej Chrenovej chate stará poľná cesta. Po ukončení banských prác sa do hory vrátilo velebné ticho prírody a ožil turistický ruch. Na Chrenovej chate bola zriadená Škola v prírode, v ktorej sa počas roka v pravidelných intervaloch striedala školská mládež. Pri výdatnom prameni vody so studničkou pod chatou bolo vybudované kúpalisko. Pre organizovanie školských výletov do prírody turisti vyznačkovali na Benát žltý turistický chodník. Nechýbali ani atraktívne vychádzky k Čertovej jaskyni, ktorá žiakom prinášala neobyčajný zážitok.

Geologická jaskyňa

Čertova jaskyňa vzbudzuje už pri vstupe do jej tajomných priestorov nemalé dobrodružstvo, hoci bola vytvorená človekom za účelom lokalizácie geologického zloženia podzemných hornín. Pozostáva z troch rozvetvených chodieb o dĺžke niekoľkých desiatok metrov. V stenách chodieb možno pozorovať celú galériu rôznofarebných zlepencov tufov a andezitov, ktoré v pohorí vytvorila sopečná činnosť.



Strážcovia jaskýň

Do jaskyne sa možno vydať aj za pozorovaním utajeného a málo známeho života obyvateľov jaskýň. Vstup do jej voľne prístupných podzemných priestorov môže byť aj nebezpečný, najmä ak sa stal úkrytom zveriny. Tak ako v iných jaskyniach aj tu nájdeme od novembra do konca marca zimovať netopiere, ktoré nesmú byť vyrušované vo svojom spánku. Preto sa do jaskyne odporúča vstupovať začiatkom apríla, kedy už netopiere opúšťajú svoje zimoviská. V našich oblastiach s prírodnými podmienkami puklinových jaskýň ich zastupuje najpočetnejšia populácia podkovára malého (Rhinolophus hipposideros). Všetky druhy týchto cicavcov žijúcich u nás patria k zákonom chráneným živočíchom. Zaslúžia si zvýšenú ochranu, aby tento symbol jaskyniarstva a strážcovia našich jaskýň nepatril v súčasnosti k najviac ohrozeným druhom živočíchov na Slovensku.

Čertova jaskyňa

