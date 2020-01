Zimný večer na dedine

Nie je to tak dávno, keď sa na dedinách počas dlhých zimných večerov organizovali páračky a chystalo perie do výbavy.

Mestské múzeum v Zlatých Moravciach po rekonštrukcii a vynovení muzeálnych priestorov pripravilo 28. januára 2020 v spolupráci s Ponitrianskym múzeom v Nitre a Speváckou skupinou Zlatomoravčianka ukážku starej ľudovej tradície párania peria.

Otvorenie tvorivých dielní

V dopoludňajších hodinách privítala lektorka múzea pani Viera Tomová a Ivana Valkovičová na tvorivých dielňach žiakov zlatomoraveckých škôl a Tekovských Nemiec v rámci výchovno-vzdelávacieho programu mládeže. Kultúrny program páračiek s pásmom krásnych slovenských ľudových piesní otvorila SSk Zlatomoravčianka pod vedením Vladimíra Rumanka.

Lektorka múzea žiakom porozprávala veľa zaujímavostí o tejto kedysi spoločenskej udalosti. Ľudia na dedinách sa ešte zaoberajú chovom husí. Preto sa aj v súčasnosti niektoré mladé mamičky vracajú k starej ľudovej tradícii a pre svoje bábätko si zadovážia perinku naplnenú jemným domácim páperím. Členky speváckeho súboru aj tohto roku premenili múzeum na tradičnú dedinskú izbu a svojim spevom oživili túto starú slovenskú ľudovú tradíciu.

Ľudová tradícia páračiek

Na páračky do Zlatých Moraviec zavítal v popoludňajších hodinách aj riaditeľ Ponitrianskeho múzea v Nitre Anton Števko a študent etnológie z Kozároviec Dávid Hudec s priateľkou. Milovníkom folklóru a starých ľudových tradícií porozprávali veselo i vážne o zaujímavej histórii párania peria. Táto neľahká, piplavá a zdĺhavá práca začínala v novembri po ukončení poľných prác, trvala až do vyprázdnenia zásob alebo aj celú zimu. Veď do jednej duchny šlo až šesť kíl a do vankúša dve kilá peria.

Driapanie peria bola výlučne ženská záležitosť. Perie do chystanej výbavy vankúšov a perín sa pripravovalo do neskorých večerných hodín. Ženy a dievky usadané za stolom odtrhávali páperie z kostrniek pier. Kostrnky sa nesmeli vyhadzovať, ale odkladať pre ďalšie využitie. Počas páračiek bolo veselo, rozprávali sa rôzne žartovné príbehy, mládenci chodili za dievkami a vystrájali rôzne huncútsvá. Napríklad, vhodili do miestnosti vrabca alebo sliepku, aby sa rozfúkalo perie. Bola to spoločenská udalosť, pri ktorej sa spievalo a tancovalo.

Na záver gazdiná ako za starých čias všetkých pohostila tradičným mastným chlebom s cibuľou, koláčmi a inými dobrotami. Za vytvorenie veselej atmosféry páračiek patrí poďakovanie lektorkám múzea a členkám súboru za všetky kultúrne podujatia, ktorými obohacujú a oživujú naše krásne slovenské ľudové zvyky a tradície.

Zimný večer na dedine

